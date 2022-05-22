今売れてるスマートフォンTOP10、第3世代iPhone SEが5週連続首位 2022/5/22
「BCNランキング」2022年5月9日から15日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2022年5月9日週のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップル「iPhone SE(3rd)」が5週連続で首位を守った。2位には「iPhone 12」、3位には「iPhone 13」がランクインしており、iPhoneシリーズによるTOP3独占が続いている。シャープ「AQUOS wish」は先週から1ランクアップで4位に浮上。これまで5位が最高で、4位になるのは初めて。9位にはOPPO「A54 5G」が登場。19週ぶりにTOP10入りした。
1位 iPhone SE(3rd)（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 iPhone 13（アップル）
4位 AQUOS wish（シャープ）
5位 Reno5 A（OPPO）
6位 arrows We（FCNT）
7位 iPhone 13 Pro（アップル）
8位 AQUOS sense6（シャープ）
9位 A54 5G（OPPO）
10位 iPhone 12 mini（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2022年5月9日週のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップル「iPhone SE(3rd)」が5週連続で首位を守った。2位には「iPhone 12」、3位には「iPhone 13」がランクインしており、iPhoneシリーズによるTOP3独占が続いている。シャープ「AQUOS wish」は先週から1ランクアップで4位に浮上。これまで5位が最高で、4位になるのは初めて。9位にはOPPO「A54 5G」が登場。19週ぶりにTOP10入りした。
1位 iPhone SE(3rd)（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 iPhone 13（アップル）
4位 AQUOS wish（シャープ）
5位 Reno5 A（OPPO）
6位 arrows We（FCNT）
7位 iPhone 13 Pro（アップル）
8位 AQUOS sense6（シャープ）
9位 A54 5G（OPPO）
10位 iPhone 12 mini（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。