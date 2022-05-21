今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、OPPO「Reno5 A」が7週ぶり首位 2022/5/21
「BCNランキング」2022年5月9日から15日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Reno5 A（OPPO）
2位 AQUOS wish SH-M20（シャープ）
3位 arrows We F-51B（FCNT）
4位 AQUOS wish A104SH（シャープ）
5位 Pixel 5a (5G)(Softbank)（Google）
6位 Redmi Note 11（Xiaomi）
7位 arrows We FCG01（FCNT）
8位 かんたんスマホ2 A001KC（京セラ）
9位 Reno5 A(eSIM対応版)(Y!mobile)（OPPO）
10位 Galaxy A22 5G SC-56B（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Reno5 A（OPPO）
2位 AQUOS wish SH-M20（シャープ）
3位 arrows We F-51B（FCNT）
4位 AQUOS wish A104SH（シャープ）
5位 Pixel 5a (5G)(Softbank)（Google）
6位 Redmi Note 11（Xiaomi）
7位 arrows We FCG01（FCNT）
8位 かんたんスマホ2 A001KC（京セラ）
9位 Reno5 A(eSIM対応版)(Y!mobile)（OPPO）
10位 Galaxy A22 5G SC-56B（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。