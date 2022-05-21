今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、OPPO「Reno5 A」が7週ぶり首位　2022/5/21

実売データ

2022/05/21 17:30

　「BCNランキング」2022年5月9日から15日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Reno5 AOPPO
2位　AQUOS wish SH-M20（シャープ
3位　arrows We F-51B（FCNT）
4位　AQUOS wish A104SH（シャープ）
5位　Pixel 5a (5G)(Softbank)（Google
6位　Redmi Note 11（Xiaomi
7位　arrows We FCG01（FCNT）
8位　かんたんスマホ2 A001KC（京セラ
9位　Reno5 A(eSIM対応版)(Y!mobile)（OPPO）
10位 Galaxy A22 5G SC-56B（SAMSUNG
 
Reno5 A


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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