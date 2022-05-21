今売れてる携帯オーディオTOP10、「iPod touch」がTOP10独占、販売終了で駆け込み購入相次ぐ 2022/5/21
実売データ
2022/05/21 12:00
「BCNランキング」2022年5月9日から15日の日次集計データによると、携帯オーディオの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2022年5月9日週の携帯オーディオ売れ筋ランキングは、アップル「iPod touch 32GB スペースグレイ」が首位を獲得。2位以下にも色違い、容量違いの製品が並び、TOP10のみならず18位までを同シリーズが独占した。5月10日（米国時間）、アップルがiPod touchを在庫限りで販売終了すると発表。このため駆け込み購入が相次ぎ、iPod touchの販売数が急増した。メーカー別販売台数シェアではアップルが79.6％を獲得。このところ、携帯オーディオ市場はソニーの「ウォークマン」シリーズが常に7割前後のシェアを占める一人勝ち状態だったが、久々の逆転劇が起きた。
1位 iPod touch 32GB スペースグレイ
MVHW2J/A（アップル）
2位 iPod touch 128GB ゴールド
MVJ22J/A（アップル）
3位 iPod touch 128GB スペースグレイ
MVJ62J/A（アップル）
4位 iPod touch 32GB (PRODUCT)RED
MVHX2J/A（アップル）
5位 iPod touch 32GB ブルー
MVHU2J/A（アップル）
6位 iPod touch 32GB ゴールド
MVHT2J/A（アップル）
7位 iPod touch 128GB ブルー
MVJ32J/A（アップル）
8位 iPod touch 128GB (PRODUCT)RED
MVJ72J/A（アップル）
9位 iPod touch 128GB シルバー
MVJ52J/A（アップル）
10位 iPod touch 32GB シルバー
MVHV2J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2022年5月9日週の携帯オーディオ売れ筋ランキングは、アップル「iPod touch 32GB スペースグレイ」が首位を獲得。2位以下にも色違い、容量違いの製品が並び、TOP10のみならず18位までを同シリーズが独占した。5月10日（米国時間）、アップルがiPod touchを在庫限りで販売終了すると発表。このため駆け込み購入が相次ぎ、iPod touchの販売数が急増した。メーカー別販売台数シェアではアップルが79.6％を獲得。このところ、携帯オーディオ市場はソニーの「ウォークマン」シリーズが常に7割前後のシェアを占める一人勝ち状態だったが、久々の逆転劇が起きた。
1位 iPod touch 32GB スペースグレイ
MVHW2J/A（アップル）
2位 iPod touch 128GB ゴールド
MVJ22J/A（アップル）
3位 iPod touch 128GB スペースグレイ
MVJ62J/A（アップル）
4位 iPod touch 32GB (PRODUCT)RED
MVHX2J/A（アップル）
5位 iPod touch 32GB ブルー
MVHU2J/A（アップル）
6位 iPod touch 32GB ゴールド
MVHT2J/A（アップル）
7位 iPod touch 128GB ブルー
MVJ32J/A（アップル）
8位 iPod touch 128GB (PRODUCT)RED
MVJ72J/A（アップル）
9位 iPod touch 128GB シルバー
MVJ52J/A（アップル）
10位 iPod touch 32GB シルバー
MVHV2J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。