家でネットを楽しむなら備えておきたい無線LANルーター、今売れてるTOP10　2022/5/19

実売データ

2022/05/19 07:30

　「BCNランキング」2022年5月9日から15日の日次集計データによると、無線LANルーターの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　Wi-Fi 6 対応ルーター スタンダードモデル ブラック
WSR-3200AX4S-BK（バッファロー

2位　Aterm WG1200HS4
PA-WG1200HS4（NEC

3位　無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps
WSR-1166DHPL2（バッファロー）

4位　Wi-Fi 6（11ax）対応ルーターエントリーモデル ブラック
WSR-1800AX4S-BK（バッファロー）

5位　Aterm WX3600HP
PA-WX3600HP（NEC

6位　Aterm WX5400HP
PA-WX5400HP（NEC）

7位　Aterm WG2600HS2
PA-WG2600HS2（NEC）

8位　Archer AX73
（TP-Link）

9位　WSR-2533DHPLS ブラック
WSR-2533DHPLS-BK（バッファロー）

10位 Wi-Fi 6 対応ルーター スタンダードモデル ホワイト
WSR-3200AX4S-WH（バッファロー）
 
NECのAterm WG1200HS4「PA-WG1200HS4」


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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