GWの行楽復活で売れたのは？　ドライブレコーダー売れ筋ランキング　2022/5/12

実売データ

2022/05/12 12:30

　「BCNランキング」2022年5月2日から8日の日次集計データによると、ドライブレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　ドライブレコーダー
ZDR035（コムテック

2位　ドライブレコーダー
ZDR016（コムテック）

3位　スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR450（JVCケンウッド

4位　スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR760（JVCケンウッド

5位　ドライブレコーダーユニット
VREC-DH300D（パイオニア

6位　ドライブレコーダー
ZDR037（コムテック）

7位　ドライブレコーダー
ZDR038（コムテック）

8位　MOVIO MDVR304MRREAR
ナガオカトレーディング

9位　Everio ブラック
GC-DR20-B（JVCケンウッド）

10位 Everio
GC-TR100-B（JVCケンウッド）

10位 ドライブレコーダー
ZDR025（コムテック）
 
ドライブレコーダー ZDR035（コムテック）


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

関連記事

外部リンク

オススメの記事

 
 