GWの行楽復活で売れたのは？　ドライブレコーダー売れ筋ランキング　2022/5/12

「BCNランキング」2022年5月2日から8日の日次集計データによると、ドライブレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 ドライブレコーダー
ZDR035（コムテック）
2位 ドライブレコーダー
ZDR016（コムテック）
3位 スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR450（JVCケンウッド）
4位 スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR760（JVCケンウッド）
5位 ドライブレコーダーユニット
VREC-DH300D（パイオニア）
6位 ドライブレコーダー
ZDR037（コムテック）
7位 ドライブレコーダー
ZDR038（コムテック）
8位 MOVIO MDVR304MRREAR
（ナガオカトレーディング）
9位 Everio ブラック
GC-DR20-B（JVCケンウッド）
10位 Everio
GC-TR100-B（JVCケンウッド）
10位 ドライブレコーダー
ZDR025（コムテック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 ドライブレコーダー
ZDR035（コムテック）
2位 ドライブレコーダー
ZDR016（コムテック）
3位 スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR450（JVCケンウッド）
4位 スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR760（JVCケンウッド）
5位 ドライブレコーダーユニット
VREC-DH300D（パイオニア）
6位 ドライブレコーダー
ZDR037（コムテック）
7位 ドライブレコーダー
ZDR038（コムテック）
8位 MOVIO MDVR304MRREAR
（ナガオカトレーディング）
9位 Everio ブラック
GC-DR20-B（JVCケンウッド）
10位 Everio
GC-TR100-B（JVCケンウッド）
10位 ドライブレコーダー
ZDR025（コムテック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。