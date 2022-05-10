第1四半期に売れたUSB対応PCカメラTOP10、ロジクールが1位・2位独占　2022/5/10

実売データ

2022/05/10 12:00

　「BCNランキング」2022年1月1日から3月30日の日次集計データによると、USB対応PCカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　HD Webcam C270n
C270n（ロジクール

2位　C922n Pro Stream Webcam
C922n（ロジクール）

3位　ワイド画面HD対応100万画素Webカメラ
UCAM-C310FBBK（エレコム

4位　HD Webcam C505
C505（ロジクール）

5位　高精細Full HD対応500万画素Webカメラ
UCAM-C750FBBK（エレコム）

6位　高画質HD対応200万画素Webカメラ
UCAM-C520FBBK（エレコム）

7位　HD Webcam C615n
C615n（ロジクール）

8位　HD Pro Webcam C920n
C920n（ロジクール）

9位　オートフォーカス対応200万画素Webカメラ
UCAM-C820ABBK（エレコム）

10位 BSW500MBK
バッファロー
 
C922n Pro Stream Webcam


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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