第1四半期に売れたホームシアターシステムTOP10、ヤマハとソニーが首位争い　2022/5/10

実売データ

2022/05/10 07:30

　「BCNランキング」2022年1月1日から3月30日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　サウンドバー
SR-B20Aヤマハ

2位　サウンドバー
HT-X8500（ソニー

3位　ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）

4位　DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス

5位　Bose TV Speaker
（BOSE）

6位　フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）

7位　サウンドバー
HT-G700（ソニー）

8位　サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）

9位　HS214
Hisense

10位 ホームシアターシステム チャコールブラック
HT-S200F(B)（ソニー）
 
SR-B20A


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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