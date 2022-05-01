大画面・高画質！　4Kチューナー搭載テレビ最新ランキング　2022/5/1

実売データ

2022/05/01 12:00

　「BCNランキング」2022年4月18日から24日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS 4K 4T-C50DN2（シャープ
2位　AQUOS 4K 4T-C42DJ1（シャープ）
3位　BRAVIA XR XRJ-55A80J（ソニー
4位　BRAVIA XR XRJ-55X90J（ソニー）
5位　REGZA 43C350X（TVS REGZA）
6位　AQUOS 4K 4T-C43DN2（シャープ）
7位　VIERA TH-40JX750（パナソニック
8位　VIERA TH-43JX850（パナソニック）
9位　VIERA TH-49JX850（パナソニック）
10位 REGZA 50C350X（TVS REGZA）
 
AQUOS 4K 4T-C50DN2


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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