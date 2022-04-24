今売れてるVR・ARゴーグルTOP10、「Oculus Quest 2」が1位・2位独占　2022/4/24

「BCNランキング」2022年4月11日から17日の日次集計データによると、VR・ARゴーグルの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Oculus Quest 2 128GB
（Reality Labs）
2位 Oculus Quest 2 256GB
（Reality Labs）
3位 スタンダードVRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-M02RBK（エレコム）
4位 スタンダードVRゴーグル
VRG-X02BK（エレコム）
5位 ヘッドホン一体型VRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-XEHR01BK（エレコム）
6位 VRグラス(スタンダードタイプ)
VRG-S01BK（エレコム）
7位 VRゴーグル(DMMスターターセット)
VRG-D02PB（エレコム）
8位 目に優しいハードバンドVRゴーグル
VRG-GVSB01BK（エレコム）
9位 スタンダードVRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-X02RBK（エレコム）
10位 PlayStation VR PlayStation VR WORLDS 特典封入版
CUHJ-16012（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Oculus Quest 2 128GB
（Reality Labs）
2位 Oculus Quest 2 256GB
（Reality Labs）
3位 スタンダードVRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-M02RBK（エレコム）
4位 スタンダードVRゴーグル
VRG-X02BK（エレコム）
5位 ヘッドホン一体型VRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-XEHR01BK（エレコム）
6位 VRグラス(スタンダードタイプ)
VRG-S01BK（エレコム）
7位 VRゴーグル(DMMスターターセット)
VRG-D02PB（エレコム）
8位 目に優しいハードバンドVRゴーグル
VRG-GVSB01BK（エレコム）
9位 スタンダードVRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-X02RBK（エレコム）
10位 PlayStation VR PlayStation VR WORLDS 特典封入版
CUHJ-16012（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。