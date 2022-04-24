今売れてるVR・ARゴーグルTOP10、「Oculus Quest 2」が1位・2位独占　2022/4/24

実売データ

2022/04/24 12:00

　「BCNランキング」2022年4月11日から17日の日次集計データによると、VRARゴーグルの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Oculus Quest 2 128GB
（Reality Labs）

2位　Oculus Quest 2 256GB
（Reality Labs）

3位　スタンダードVRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-M02RBK（エレコム

4位　スタンダードVRゴーグル
VRG-X02BK（エレコム）

5位　ヘッドホン一体型VRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-XEHR01BK（エレコム）

6位　VRグラス(スタンダードタイプ)
VRG-S01BK（エレコム）

7位　VRゴーグル(DMMスターターセット)
VRG-D02PB（エレコム）

8位　目に優しいハードバンドVRゴーグル
VRG-GVSB01BK（エレコム）

9位　スタンダードVRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-X02RBK（エレコム）

10位 PlayStation VR PlayStation VR WORLDS 特典封入版
CUHJ-16012（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
 
Oculus Quest 2


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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