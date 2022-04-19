今売れてるワイヤレスキーボードTOP10、ロジクール「K275」が首位返り咲き　2022/4/19

実売データ

2022/04/19 07:30

　「BCNランキング」2022年4月4日から10日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール

2位　無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム

3位　MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）

4位　無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）

5位　Wireless Combo MK270G
MK270G（ロジクール）

6位　2.4GHzワイヤレスフルキーボード＆マウス
TK-FDM063BK（エレコム）

7位　MK235 WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE
MK235（ロジクール）

8位　MX KEYS Advanced Wireless Illuminated Keyboard KX800
KX800（ロジクール）

9位　K380 Multi-Device Bluetooth Keyboard オフホワイト
K380OW（ロジクール）

10位 K380 Multi-Device Bluetooth Keyboard ブラック
K380BK（ロジクール）
 
Wireless Keyboard K275


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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