今売れてるスマートフォンTOP10、「Xperia 10 III」が10週ぶりTOP10入り 2022/4/17
「BCNランキング」2022年4月4日から10日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2022年4月4日週のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップル「iPhone 12」が8週連続で首位を守った。FCNT「arrows We」は先週に続き4位をキープし、Android勢ではトップに立った。10位にはソニー「Xperia 10 III」がランクイン。10週ぶりのTOP10入りだ。
1位 iPhone 12（アップル）
2位 iPhone 13（アップル）
3位 iPhone SE(3rd)（アップル）
4位 arrows We（FCNT）
5位 iPhone 13 Pro（アップル）
6位 iPhone SE(2nd)（アップル）
7位 AQUOS wish（シャープ）
8位 AQUOS sense6（シャープ）
9位 Reno5 A（OPPO）
10位 Xperia 10 III（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2022年4月4日週のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップル「iPhone 12」が8週連続で首位を守った。FCNT「arrows We」は先週に続き4位をキープし、Android勢ではトップに立った。10位にはソニー「Xperia 10 III」がランクイン。10週ぶりのTOP10入りだ。
1位 iPhone 12（アップル）
2位 iPhone 13（アップル）
3位 iPhone SE(3rd)（アップル）
4位 arrows We（FCNT）
5位 iPhone 13 Pro（アップル）
6位 iPhone SE(2nd)（アップル）
7位 AQUOS wish（シャープ）
8位 AQUOS sense6（シャープ）
9位 Reno5 A（OPPO）
10位 Xperia 10 III（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。