今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、FCNT・SAMSUNG・シャープが首位争い 2022/4/16
「BCNランキング」2022年4月4日から10日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 arrows We F-51B（FCNT）
2位 Galaxy A22 5G SC-56B（SAMSUNG）
3位 AQUOS wish A104SH（シャープ）
4位 Redmi Note 11（Xiaomi）
5位 Xperia 10 III SO-52B（ソニー）
6位 arrows We FCG01（FCNT）
7位 Reno5 A（OPPO）
8位 A54 5G(UQ mobile)（OPPO）
9位 Pixel 5a (5G)(Softbank)（Google）
10位 AQUOS sense6 SH-M19B（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 arrows We F-51B（FCNT）
2位 Galaxy A22 5G SC-56B（SAMSUNG）
3位 AQUOS wish A104SH（シャープ）
4位 Redmi Note 11（Xiaomi）
5位 Xperia 10 III SO-52B（ソニー）
6位 arrows We FCG01（FCNT）
7位 Reno5 A（OPPO）
8位 A54 5G(UQ mobile)（OPPO）
9位 Pixel 5a (5G)(Softbank)（Google）
10位 AQUOS sense6 SH-M19B（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。