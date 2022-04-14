Wi-Fi 6への買い替えが加速！　無線LANルーター売れ筋ランキング　2022/4/14

「BCNランキング」2022年4月4日から10日の日次集計データによると、無線LANルーターの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 WSR-1500AX2S ブラック
WSR-1500AX2S-BK（バッファロー）
2位 Wi-Fi 6 対応ルーター スタンダードモデル ブラック
WSR-3200AX4S-BK（バッファロー）
3位 無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps
WSR-1166DHPL2（バッファロー）
4位 Aterm WG1200HS4
PA-WG1200HS4（NEC）
5位 Aterm WX5400HP
PA-WX5400HP（NEC）
6位 Aterm WG2600HS2
PA-WG2600HS2（NEC）
7位 Wi-Fi 6(11ax)対応ルーターエントリーモデル ブラック
WSR-1800AX4S-BK（バッファロー）
8位 Aterm WX3600HP
PA-WX3600HP（NEC）
9位 Wi-Fi 6 対応ルーター スタンダードモデル ホワイト
WSR-3200AX4S-WH（バッファロー）
10位 Archer AX73
（TP-Link）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 WSR-1500AX2S ブラック
WSR-1500AX2S-BK（バッファロー）
2位 Wi-Fi 6 対応ルーター スタンダードモデル ブラック
WSR-3200AX4S-BK（バッファロー）
3位 無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps
WSR-1166DHPL2（バッファロー）
4位 Aterm WG1200HS4
PA-WG1200HS4（NEC）
5位 Aterm WX5400HP
PA-WX5400HP（NEC）
6位 Aterm WG2600HS2
PA-WG2600HS2（NEC）
7位 Wi-Fi 6(11ax)対応ルーターエントリーモデル ブラック
WSR-1800AX4S-BK（バッファロー）
8位 Aterm WX3600HP
PA-WX3600HP（NEC）
9位 Wi-Fi 6 対応ルーター スタンダードモデル ホワイト
WSR-3200AX4S-WH（バッファロー）
10位 Archer AX73
（TP-Link）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。