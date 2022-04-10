今売れてるスマートフォンTOP10、「arrows We」が4位浮上、発売以来最高位を更新 2022/4/10
「BCNランキング」2022年3月28日から4月3日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
「BCNランキング」2022年3月28日から4月3日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2022年3月28日週のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップル「iPhone 12」が7週連続で首位を守った。「iPhone SE(3rd)」、「iPhone 13」は先週同様2位と3位にランクインしており、TOP3に変動はなかった。4位には先週8位のFCNT「arrows We」が浮上。発売以来最高位を更新した。
1位 iPhone 12（アップル）
2位 iPhone SE(3rd)（アップル）
3位 iPhone 13（アップル）
4位 arrows We（FCNT）
5位 iPhone 13 Pro（アップル）
6位 iPhone SE(2nd)（アップル）
7位 iPhone 13 mini（アップル）
8位 AQUOS wish（シャープ）
9位 Reno5 A（OPPO）
10位 AQUOS sense6（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
「BCNランキング」2022年3月28日から4月3日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2022年3月28日週のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップル「iPhone 12」が7週連続で首位を守った。「iPhone SE(3rd)」、「iPhone 13」は先週同様2位と3位にランクインしており、TOP3に変動はなかった。4位には先週8位のFCNT「arrows We」が浮上。発売以来最高位を更新した。
1位 iPhone 12（アップル）
2位 iPhone SE(3rd)（アップル）
3位 iPhone 13（アップル）
4位 arrows We（FCNT）
5位 iPhone 13 Pro（アップル）
6位 iPhone SE(2nd)（アップル）
7位 iPhone 13 mini（アップル）
8位 AQUOS wish（シャープ）
9位 Reno5 A（OPPO）
10位 AQUOS sense6（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。