今売れてるホームシアターシステムTOP10、ヤマハのサウンドバーが3週連続首位 2022/4/5
実売データ
2022/04/05 12:00
「BCNランキング」2022年3月21日から27日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ）
2位 ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）
3位 DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス）
4位 サウンドバー
HT-X8500（ソニー）
5位 Bose TV Speaker
（BOSE）
6位 サウンドバー
HT-G700（ソニー）
7位 フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）
8位 フロントサラウンドシステム
YAS-209(B)（ヤマハ）
9位 HS214
（Hisense）
10位 Smart Soundbar 900 Black
（BOSE）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ）
2位 ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）
3位 DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス）
4位 サウンドバー
HT-X8500（ソニー）
5位 Bose TV Speaker
（BOSE）
6位 サウンドバー
HT-G700（ソニー）
7位 フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）
8位 フロントサラウンドシステム
YAS-209(B)（ヤマハ）
9位 HS214
（Hisense）
10位 Smart Soundbar 900 Black
（BOSE）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。