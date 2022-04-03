今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10、TVS　2022/4/3

実売データ

2022/04/03 09:00

　「BCNランキング」2022年3月21日から27日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZA 43C350X（TVS REGZA）
2位　BRAVIA XR XRJ-55A80J（ソニー
3位　BRAVIA XR XRJ-55X90J（ソニー）
4位　AQUOS 4K 4T-C50DN2（シャープ
5位　AQUOS 4K 4T-C42DJ1（シャープ）
6位　AQUOS 4K 4T-C43DN2（シャープ）
7位　VIERA TH-40JX750（パナソニック
8位　REGZA 55C350X（TVS REGZA）
9位　VIERA TH-49JX850（パナソニック）
10位 BRAVIA KJ-43X85J（ソニー）
 
43C350X


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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