今売れてる骨伝導ヘッドセットTOP10、Shokz新製品「OPENRUN PRO Black」がTOP5入り　2022/3/21

実売データ

2022/03/21 07:30

　「BCNランキング」2022年3月7日から13日の日次集計データによると、骨伝導ヘッドセットの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　OPENMOVE Slate Grey（Shokz）
2位　AEROPEX Cosmic Black（Shokz）
3位　OPENCOMM Black（Shokz）
4位　OPENRUN PRO Black（Shokz）
5位　AudioComm 骨伝導イヤホン HP-BC100N（オーム電機）
6位　OPENMOVE Alpine White（Shokz）
7位　OPENMOVE Elevation Blue（Shokz）
8位　OpenRun Black（Shokz）
9位　AEROPEX Lunar Grey（Shokz）
10位 AEROPEX Solar Red（Shokz）
 
OPENRUN PRO Black


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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