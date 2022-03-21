今売れてる骨伝導ヘッドセットTOP10、Shokz新製品「OPENRUN PRO Black」がTOP5入り 2022/3/21
「BCNランキング」2022年3月7日から13日の日次集計データによると、骨伝導ヘッドセットの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 OPENMOVE Slate Grey（Shokz）
2位 AEROPEX Cosmic Black（Shokz）
3位 OPENCOMM Black（Shokz）
4位 OPENRUN PRO Black（Shokz）
5位 AudioComm 骨伝導イヤホン HP-BC100N（オーム電機）
6位 OPENMOVE Alpine White（Shokz）
7位 OPENMOVE Elevation Blue（Shokz）
8位 OpenRun Black（Shokz）
9位 AEROPEX Lunar Grey（Shokz）
10位 AEROPEX Solar Red（Shokz）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 OPENMOVE Slate Grey（Shokz）
2位 AEROPEX Cosmic Black（Shokz）
3位 OPENCOMM Black（Shokz）
4位 OPENRUN PRO Black（Shokz）
5位 AudioComm 骨伝導イヤホン HP-BC100N（オーム電機）
6位 OPENMOVE Alpine White（Shokz）
7位 OPENMOVE Elevation Blue（Shokz）
8位 OpenRun Black（Shokz）
9位 AEROPEX Lunar Grey（Shokz）
10位 AEROPEX Solar Red（Shokz）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。