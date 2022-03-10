ドライブレコーダーで強いコムテックを抜いて1位になったメーカーは？　2022/3/10

実売データ

2022/03/10 07:30

　「BCNランキング」2022年2月28日から3月6日の日次集計データによると、ドライブレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR450（JVCケンウッド

2位　ドライブレコーダー
ZDR016（コムテック

3位　ドライブレコーダー
ZDR035（コムテック）

4位　ドライブレコーダー ブラック
DRV-350-B（JVCケンウッド

5位　スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR760（JVCケンウッド）

6位　ドライブレコーダーユニット
VREC-DH300D（パイオニア

7位　Everio ブラック
GC-DR20-B（JVCケンウッド）

8位　ドライブレコーダー
ZDR037（コムテック）

9位　ドライブレコーダー
DRY-ST1200c（ユピテル

10位 360°撮影対応ドライブレコーダー
DRV-C750（JVCケンウッド）
 
DRV-MR450（JVCケンウッド）


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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