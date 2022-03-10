ドライブレコーダーで強いコムテックを抜いて1位になったメーカーは？　2022/3/10

「BCNランキング」2022年2月28日から3月6日の日次集計データによると、ドライブレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR450（JVCケンウッド）
2位 ドライブレコーダー
ZDR016（コムテック）
3位 ドライブレコーダー
ZDR035（コムテック）
4位 ドライブレコーダー ブラック
DRV-350-B（JVCケンウッド）
5位 スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR760（JVCケンウッド）
6位 ドライブレコーダーユニット
VREC-DH300D（パイオニア）
7位 Everio ブラック
GC-DR20-B（JVCケンウッド）
8位 ドライブレコーダー
ZDR037（コムテック）
9位 ドライブレコーダー
DRY-ST1200c（ユピテル）
10位 360°撮影対応ドライブレコーダー
DRV-C750（JVCケンウッド）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR450（JVCケンウッド）
2位 ドライブレコーダー
ZDR016（コムテック）
3位 ドライブレコーダー
ZDR035（コムテック）
4位 ドライブレコーダー ブラック
DRV-350-B（JVCケンウッド）
5位 スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR760（JVCケンウッド）
6位 ドライブレコーダーユニット
VREC-DH300D（パイオニア）
7位 Everio ブラック
GC-DR20-B（JVCケンウッド）
8位 ドライブレコーダー
ZDR037（コムテック）
9位 ドライブレコーダー
DRY-ST1200c（ユピテル）
10位 360°撮影対応ドライブレコーダー
DRV-C750（JVCケンウッド）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。