今売れてるホームシアターシステムTOP10、BOSEの新しいサウンドバーが9位に初登場 2022/3/8
実売データ
2022/03/08 07:30
「BCNランキング」2022年2月21日から27日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ）
2位 ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）
3位 サウンドバー
HT-X8500（ソニー）
4位 DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス）
5位 Bose TV Speaker
（BOSE）
6位 サウンドバー
HT-G700（ソニー）
7位 DENON ワイヤレスサブウーハー付きDolby Atmos サウンドバー
DHT-S517(K)（ディーアンドエムホールディングス）
8位 フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）
9位 Smart Soundbar 900 Black
（BOSE）
10位 HS214
（Hisense）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ）
2位 ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）
3位 サウンドバー
HT-X8500（ソニー）
4位 DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス）
5位 Bose TV Speaker
（BOSE）
6位 サウンドバー
HT-G700（ソニー）
7位 DENON ワイヤレスサブウーハー付きDolby Atmos サウンドバー
DHT-S517(K)（ディーアンドエムホールディングス）
8位 フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）
9位 Smart Soundbar 900 Black
（BOSE）
10位 HS214
（Hisense）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。