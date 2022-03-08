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今売れてるホームシアターシステムTOP10、BOSEの新しいサウンドバーが9位に初登場　2022/3/8

実売データ

2022/03/08 07:30

　「BCNランキング」2022年2月21日から27日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　サウンドバー
SR-B20Aヤマハ

2位　ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー

3位　サウンドバー
HT-X8500（ソニー）

4位　DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス

5位　Bose TV Speaker
（BOSE）

6位　サウンドバー
HT-G700（ソニー）

7位　DENON ワイヤレスサブウーハー付きDolby Atmos サウンドバー
DHT-S517(K)（ディーアンドエムホールディングス）

8位　フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）

9位　Smart Soundbar 900 Black
BOSE

10位 HS214
Hisense
 
Smart Soundbar 900 Black


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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