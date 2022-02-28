今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、ソニー新製品「LinkBuds」が初登場 2022/2/28
実売データ
2022/02/28 07:30
「BCNランキング」2022年2月14日から20日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2022年2月14日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、ソニー「WF-1000XM4(B)」が3週ぶりに首位を獲得。アップル「AirPods Pro」、「AirPods(第3世代）」に競り勝ち、2度目の首位に立った。4位には穴が開いた特殊な形状で話題を呼んでいる新製品「LinkBuds」のグレーが初登場。2月25日発売の製品だが、予約分のみでのTOP5入りだ。8位にはホワイトがランクインしており、注目度の高さがうかがえる。
1位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
2位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
3位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
4位 LinkBuds グレー
WF-L900(H)（ソニー）
5位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
6位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
7位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
8位 LinkBuds ホワイト
WF-L900(W)（ソニー）
9位 Soundcore Life Dot 2
A3922N11（Anker）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2022年2月14日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、ソニー「WF-1000XM4(B)」が3週ぶりに首位を獲得。アップル「AirPods Pro」、「AirPods(第3世代）」に競り勝ち、2度目の首位に立った。4位には穴が開いた特殊な形状で話題を呼んでいる新製品「LinkBuds」のグレーが初登場。2月25日発売の製品だが、予約分のみでのTOP5入りだ。8位にはホワイトがランクインしており、注目度の高さがうかがえる。
1位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
2位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
3位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
4位 LinkBuds グレー
WF-L900(H)（ソニー）
5位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
6位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
7位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
8位 LinkBuds ホワイト
WF-L900(W)（ソニー）
9位 Soundcore Life Dot 2
A3922N11（Anker）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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