今売れてるPC対応ゲームコントローラーTOP10、ロジクール「F310r」が首位キープ 2022/2/26
実売データ
2022/02/26 17:30
「BCNランキング」2022年2月14日から20日の日次集計データによると、PC対応ゲームコントローラーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール）
2位 OJO Classic PROコントローラー ブラック
（YesOJO）
3位 超高性能有線ゲームパッド ブラック
JC-U4013SBK（エレコム）
4位 Xinput対応ゲームパッド ブラック
JC-U3613MBK（エレコム）
5位 PS4/PS3/PC用 シンプルターボコントローラ 零-ZERO- ブラック
ANS-PF069BK（アンサー）
6位 ホリパッド ミニ for Nintendo Switch ピカチュウ
NSW-278（ホリ）
7位 ワイヤレスシンメトリーパッドProSW ブラック
SWF2322（ゲームテック）
8位 F710 WIRELESS GAMEPAD
F710r（ロジクール）
9位 レーシングホイールエイペックス for PlayStation5 PlayStation4 PC
SPF-004（ホリ）
10位 Xbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2
FST-00009（マイクロソフト）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール）
2位 OJO Classic PROコントローラー ブラック
（YesOJO）
3位 超高性能有線ゲームパッド ブラック
JC-U4013SBK（エレコム）
4位 Xinput対応ゲームパッド ブラック
JC-U3613MBK（エレコム）
5位 PS4/PS3/PC用 シンプルターボコントローラ 零-ZERO- ブラック
ANS-PF069BK（アンサー）
6位 ホリパッド ミニ for Nintendo Switch ピカチュウ
NSW-278（ホリ）
7位 ワイヤレスシンメトリーパッドProSW ブラック
SWF2322（ゲームテック）
8位 F710 WIRELESS GAMEPAD
F710r（ロジクール）
9位 レーシングホイールエイペックス for PlayStation5 PlayStation4 PC
SPF-004（ホリ）
10位 Xbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2
FST-00009（マイクロソフト）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。