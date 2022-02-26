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今売れてるPC対応ゲームコントローラーTOP10、ロジクール「F310r」が首位キープ　2022/2/26

実売データ

2022/02/26 17:30

　「BCNランキング」2022年2月14日から20日の日次集計データによると、PC対応ゲームコントローラーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール

2位　OJO Classic PROコントローラー ブラック
（YesOJO）

3位　超高性能有線ゲームパッド ブラック
JC-U4013SBK（エレコム

4位　Xinput対応ゲームパッド ブラック
JC-U3613MBK（エレコム）

5位　PS4/PS3/PC用 シンプルターボコントローラ 零-ZERO- ブラック
ANS-PF069BK（アンサー）

6位　ホリパッド ミニ for Nintendo Switch ピカチュウ
NSW-278（ホリ）

7位　ワイヤレスシンメトリーパッドProSW ブラック
SWF2322（ゲームテック）

8位　F710 WIRELESS GAMEPAD
F710r（ロジクール）

9位　レーシングホイールエイペックス for PlayStation5 PlayStation4 PC
SPF-004（ホリ）

10位 Xbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2
FST-00009（マイクロソフト
 
F310 GAMEPAD


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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