快適なインターネット環境に欠かせないWi-Fi中継器 売れ筋ランキングTOP10 2022/2/2
実売データ
2022/02/24 18:00
「BCNランキング」2022年2月14日から20日の日次集計データによると、Wi-Fi中継器の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 無線LAN中継機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps エアステーションハイパワー
WEX-1166DHPS（バッファロー）
2位 AC1200 メッシュWi-Fi中継器
RE330（TP-Link）
3位 Wi-Fi中継機（無線LAN中継機） 内蔵アンテナモデル
WEX-1800AX4（バッファロー）
4位 Wi-Fi中継機（無線LAN中継機） 外付けアンテナモデル
WEX-1800AX4EA（バッファロー）
4位 AC750 Wi-Fi Range Extender
RE200（TP-Link）
6位 無線LAN中継機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps エアステーションハイパワー
WEX-1166DHP2（バッファロー）
7位 AX1500 Wi-Fi 6 中継器
RE505X（TP-Link）
8位 Wi-Fi 5（11ac） 867+300Mbps無線LAN中継器 ホワイト
WTC-C1167GC-W（エレコム）
9位 AC1200 Wi-Fi Range Extender
RE305V3（TP-Link）
10位 Aterm W1200EX
PA-W1200EX（NEC）
10位 300Mbps Universal Wi-Fi Range Extender
TL-WA850RE（TP-Link）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 無線LAN中継機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps エアステーションハイパワー
WEX-1166DHPS（バッファロー）
2位 AC1200 メッシュWi-Fi中継器
RE330（TP-Link）
3位 Wi-Fi中継機（無線LAN中継機） 内蔵アンテナモデル
WEX-1800AX4（バッファロー）
4位 Wi-Fi中継機（無線LAN中継機） 外付けアンテナモデル
WEX-1800AX4EA（バッファロー）
4位 AC750 Wi-Fi Range Extender
RE200（TP-Link）
6位 無線LAN中継機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps エアステーションハイパワー
WEX-1166DHP2（バッファロー）
7位 AX1500 Wi-Fi 6 中継器
RE505X（TP-Link）
8位 Wi-Fi 5（11ac） 867+300Mbps無線LAN中継器 ホワイト
WTC-C1167GC-W（エレコム）
9位 AC1200 Wi-Fi Range Extender
RE305V3（TP-Link）
10位 Aterm W1200EX
PA-W1200EX（NEC）
10位 300Mbps Universal Wi-Fi Range Extender
TL-WA850RE（TP-Link）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。