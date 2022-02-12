今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、「Galaxy S20 5G SC-51A」が首位 2022/2/12
「BCNランキング」2022年1月31日から2月6日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Galaxy S20 5G SC-51A（SAMSUNG）
2位 arrows We F-51B（FCNT）
3位 Xperia 10 III SO-52B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
4位 Reno5 A(Y!mobile)（OPPO）
5位 Galaxy A22 5G SC-56B（SAMSUNG）
6位 arrows We FCG01（FCNT）
7位 AQUOS sense6 SH-M19B（シャープ）
8位 Pixel 5a (5G)(Softbank)（Google）
9位 AQUOS wish SHG06（シャープ）
10位 BASIO4 KYV47（京セラ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Galaxy S20 5G SC-51A（SAMSUNG）
2位 arrows We F-51B（FCNT）
3位 Xperia 10 III SO-52B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
4位 Reno5 A(Y!mobile)（OPPO）
5位 Galaxy A22 5G SC-56B（SAMSUNG）
6位 arrows We FCG01（FCNT）
7位 AQUOS sense6 SH-M19B（シャープ）
8位 Pixel 5a (5G)(Softbank)（Google）
9位 AQUOS wish SHG06（シャープ）
10位 BASIO4 KYV47（京セラ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。