今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、「Galaxy S20 5G SC-51A」が首位　2022/2/12

実売データ

2022/02/12 12:00

　「BCNランキング」2022年1月31日から2月6日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　Galaxy S20 5G SC-51ASAMSUNG
2位　arrows We F-51B（FCNT）
3位　Xperia 10 III SO-52B（ソニーモバイルコミュニケーションズ
4位　Reno5 A(Y!mobile)（OPPO
5位　Galaxy A22 5G SC-56B（SAMSUNG）
6位　arrows We FCG01（FCNT）
7位　AQUOS sense6 SH-M19B（シャープ
8位　Pixel 5a (5G)(Softbank)（Google
9位　AQUOS wish SHG06（シャープ）
10位 BASIO4 KYV47（京セラ
 
Galaxy S20 5G SC-51A


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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