今売れてる有機ELテレビTOP10、55型VIERAが2位浮上、55型BRAVIA XRを追う　2022/2/9

実売データ

2022/02/09 12:30

　「BCNランキング」2022年1月24日から30日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　BRAVIA XR XRJ-55A80J（ソニー
2位　VIERA TH-55JZ2000（パナソニック
3位　4K有機EL 4T-C48CQ1（シャープ
4位　BRAVIA XR XRJ-65A80J（ソニー）
5位　AQUOS OLED 4T-C55DQ1（シャープ）
6位　VIERA TH-55JZ1000（パナソニック）
7位　BRAVIA XR XRJ-55A90J（ソニー）
8位　BRAVIA KJ-48A9S（ソニー）
9位　VIERA TH-48JZ1000（パナソニック）
10位 REGZA 55X8900K（TVS REGZA）
 
TH-55JZ2000


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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