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今売れてるPC対応ゲームコントローラーTOP10、ピカチュウデザインのホリパッドがTOP5入り　2022/2/5

実売データ

2022/02/05 12:00

　「BCNランキング」2022年1月24日から30日の日次集計データによると、PC対応ゲームコントローラーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール

2位　超高性能有線ゲームパッド ブラック
JC-U4013SBK（エレコム

3位　EDGE 301 GAMING PAD
EGJ-301BK（ホリ）

3位　Xbox ワイヤレスコントローラー ＋ USB-Cケーブル
マイクロソフト

5位　ホリパッド ミニ for Nintendo Switch ピカチュウ
NSW-278（ホリ）

6位　Xinput対応ゲームパッド ブラック
JC-U3613MBK（エレコム）

7位　ホリパッド ミニ for Nintendo Switch ピカチュウ＆イーブイ
NSW-279（ホリ）

8位　OJO Classic PROコントローラー ブラック
（YesOJO）

9位　F710 WIRELESS GAMEPAD
F710r（ロジクール）

10位 PS4/PS3/PC用 シンプルターボコントローラ 零-ZERO- ブラック
ANS-PF069BK（アンサー）
 
ホリパッド ミニ for Nintendo Switch ピカチュウ


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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