今売れてるワイヤレスマウスTOP10、ロジクールが2週ぶりに首位返り咲き　2022/1/31

「BCNランキング」2022年1月17日から23日の日次集計データによると、ワイヤレスマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 G304 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ブラック
G304（ロジクール）
2位 無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラック
BSMBW310BK（バッファロー）
3位 EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラック
M-XGM10DBBK（エレコム）
4位 M585 MULTI-DEVICE Mouse グラファイト コントラスト
M585GP（ロジクール）
5位 Wireless Mouse M185 レッド
M185RD（ロジクール）
6位 PEBBLE M350 グラファイト
M350GR(log)（ロジクール）
7位 PRO X SUPERLIGHT Wireless Gaming Mouse ブラック
G-PPD-003WL-BK（ロジクール）
8位 Marathon Mouse M705m
M705m（ロジクール）
9位 G703 HERO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse
G703h（ロジクール）
10位 PRO X SUPERLIGHT Wireless Gaming Mouse ホワイト
G-PPD-003WL-WH（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 G304 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ブラック
G304（ロジクール）
2位 無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラック
BSMBW310BK（バッファロー）
3位 EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラック
M-XGM10DBBK（エレコム）
4位 M585 MULTI-DEVICE Mouse グラファイト コントラスト
M585GP（ロジクール）
5位 Wireless Mouse M185 レッド
M185RD（ロジクール）
6位 PEBBLE M350 グラファイト
M350GR(log)（ロジクール）
7位 PRO X SUPERLIGHT Wireless Gaming Mouse ブラック
G-PPD-003WL-BK（ロジクール）
8位 Marathon Mouse M705m
M705m（ロジクール）
9位 G703 HERO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse
G703h（ロジクール）
10位 PRO X SUPERLIGHT Wireless Gaming Mouse ホワイト
G-PPD-003WL-WH（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。