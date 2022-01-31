今売れてるワイヤレスマウスTOP10、ロジクールが2週ぶりに首位返り咲き　2022/1/31

実売データ

2022/01/31 12:00

　「BCNランキング」2022年1月17日から23日の日次集計データによると、ワイヤレスマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　G304 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ブラック
G304（ロジクール

2位　無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラック
BSMBW310BK（バッファロー

3位　EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラック
M-XGM10DBBK（エレコム

4位　M585 MULTI-DEVICE Mouse グラファイト コントラスト
M585GP（ロジクール）

5位　Wireless Mouse M185 レッド
M185RD（ロジクール）

6位　PEBBLE M350 グラファイト
M350GR(log)（ロジクール）

7位　PRO X SUPERLIGHT Wireless Gaming Mouse ブラック
G-PPD-003WL-BK（ロジクール）

8位　Marathon Mouse M705m
M705m（ロジクール）

9位　G703 HERO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse
G703h（ロジクール）

10位 PRO X SUPERLIGHT Wireless Gaming Mouse ホワイト
G-PPD-003WL-WH（ロジクール）
 
G304


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

関連記事

外部リンク

オススメの記事

 
 