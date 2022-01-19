今売れてるミラーレス一眼TOP10、キヤノン「EOS Kiss M2」の1位・2位独占続く　2022/1/19

実売データ

2022/01/19 07:35

　「BCNランキング」2022年1月3日から9日の日次集計データによると、ミラーレス一眼カメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　EOS Kiss M2 ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSM2-WZKWH（キヤノン

2位　EOS Kiss M2 ダブルズームキット ブラック
EOSKISSM2-WZKBK（キヤノン）

3位　EOS RP・RF24-105 IS STM レンズキット
EOSRP-24105ISSTMLK（キヤノン）

4位　α6400 ダブルズームレンズキット シルバー
ILCE-6400Y(S)（ソニー

5位　α6100 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6100Y(B)（ソニー）

6位　α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）

7位　OLYMPUS PEN E-PL10 EZ ダブルズームキット ホワイト
（OMデジタルソリューションズ）

8位　FUJIFILM X-T30 ズームレンズキット ブラック
F X-T30LK-1545-B（富士フイルム

9位　EOS R6 ボディー
EOSR6（キヤノン）

10位 EOS Kiss M ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSMWH-WZK（キヤノン）
 
EOSKISSM2-WZKBK


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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