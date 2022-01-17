今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、JVCのワイヤレスステレオヘッドセットがTOP10入り 2022/1/17
実売データ
2022/01/17 12:00
「BCNランキング」2022年1月3日から9日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
2位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
3位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
5位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
8位 Beats Studio Buds ブラック
MJ4X3（Beats Electronics）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
10位 Beats Studio Buds ホワイト
MJ4Y3（Beats Electronics）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
2位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
3位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
5位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
8位 Beats Studio Buds ブラック
MJ4X3（Beats Electronics）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
10位 Beats Studio Buds ホワイト
MJ4Y3（Beats Electronics）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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