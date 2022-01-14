100通りの表現が楽しめるコンパクトデジタルカメラが1位に！ 2022/1/14
実売データ
2022/01/14 17:35
「BCNランキング」2021年1月3日から9日の日次集計データによると、コンパクトデジタルカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 instax mini Evo
（富士フイルム）
2位 Cyber-shot W830
DSC-W830（ソニー）
3位 PowerShot SX720 HS ブラック
PSSX720HS(BK)（キヤノン）
4位 Cyber-shot WX350 ブラック
DSC-WX350(B)（ソニー）
5位 FinePix XP140 イエロー
FX-XP140Y（富士フイルム）
6位 instax mini LiPlay ELEGANT BLACK
（富士フイルム）
7位 LUMIX FZ85
DC-FZ85-K（パナソニック）
8位 PIXPRO FZ43 ブラック
FZ43BK(B)（KODAK）
9位 COOLPIX W300 ブラック
COOLPIX W300(BK)（ニコン）
10位 Cyber-shot WX500 ブラック
DSC-WX500(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 instax mini Evo
（富士フイルム）
2位 Cyber-shot W830
DSC-W830（ソニー）
3位 PowerShot SX720 HS ブラック
PSSX720HS(BK)（キヤノン）
4位 Cyber-shot WX350 ブラック
DSC-WX350(B)（ソニー）
5位 FinePix XP140 イエロー
FX-XP140Y（富士フイルム）
6位 instax mini LiPlay ELEGANT BLACK
（富士フイルム）
7位 LUMIX FZ85
DC-FZ85-K（パナソニック）
8位 PIXPRO FZ43 ブラック
FZ43BK(B)（KODAK）
9位 COOLPIX W300 ブラック
COOLPIX W300(BK)（ニコン）
10位 Cyber-shot WX500 ブラック
DSC-WX500(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。