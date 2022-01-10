今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、アップルがTOP3を独占 2022/1/10
実売データ
2022/01/10 12:00
「BCNランキング」2021年12月27日から2022年1月2日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
2位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
3位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
5位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
6位 Soundcore Life Note Black
A3908N11（Anker）
7位 Soundcore Life Dot 2
A3922N11（Anker）
8位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-SP900(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
2位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
3位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
5位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
6位 Soundcore Life Note Black
A3908N11（Anker）
7位 Soundcore Life Dot 2
A3922N11（Anker）
8位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-SP900(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
-
￥22,838Amazonで購入する
-
-
-