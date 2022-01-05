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2021年に売れた有機ELテレビTOP10、パナソニックがソニー・シャープとの接戦を制する　2022/1/5

実売データ

2022/01/05 12:30

　「BCNランキング」 2021年01月01日～2021年12月12日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　VIERA TH-55HZ1000（パナソニック
2位　BRAVIA KJ-55A8H（ソニー
3位　4K有機EL 4T-C48CQ1（シャープ
4位　4K有機EL 4T-C55CQ1（シャープ）
5位　BRAVIA KJ-48A9S（ソニー）
6位　VIERA TH-55HZ1800（パナソニック）
7位　BRAVIA XR XRJ-55A80J（ソニー）
8位　BRAVIA KJ-55A9G（ソニー）
9位　BRAVIA XR XRJ-55A90J（ソニー）
10位 BRAVIA KJ-65A8H（ソニー）
 
TH-55HZ1000


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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