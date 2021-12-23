コンパクトボディでスッキリ設置！ 今売れてるドライブレコーダーTOP10　2021/12/23

「BCNランキング」2021年12月13日から19日の日次集計データによると、ドライブレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 ドライブレコーダー
ZDR016（コムテック）
2位 ドライブレコーダー
ZDR035（コムテック）
3位 スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR450（JVCケンウッド）
4位 ドライブレコーダーユニット
VREC-DH300D（パイオニア）
5位 スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR760（JVCケンウッド）
6位 ドライブレコーダー ブラック
DRV-350-B（JVCケンウッド）
7位 デジタルルームミラー型ドライブレコーダー
DRV-EM4700（JVCケンウッド）
8位 スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR740（JVCケンウッド）
9位 ドライブレコーダー
DRV-340（JVCケンウッド）
10位 ドライブレコーダー
HDR103（コムテック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 ドライブレコーダー
ZDR016（コムテック）
2位 ドライブレコーダー
ZDR035（コムテック）
3位 スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR450（JVCケンウッド）
4位 ドライブレコーダーユニット
VREC-DH300D（パイオニア）
5位 スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR760（JVCケンウッド）
6位 ドライブレコーダー ブラック
DRV-350-B（JVCケンウッド）
7位 デジタルルームミラー型ドライブレコーダー
DRV-EM4700（JVCケンウッド）
8位 スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR740（JVCケンウッド）
9位 ドライブレコーダー
DRV-340（JVCケンウッド）
10位 ドライブレコーダー
HDR103（コムテック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。