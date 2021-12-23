コンパクトボディでスッキリ設置！ 今売れてるドライブレコーダーTOP10　2021/12/23

実売データ

2021/12/23 12:30

　「BCNランキング」2021年12月13日から19日の日次集計データによると、ドライブレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　ドライブレコーダー
ZDR016（コムテック

2位　ドライブレコーダー
ZDR035（コムテック）

3位　スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR450（JVCケンウッド

4位　ドライブレコーダーユニット
VREC-DH300D（パイオニア

5位　スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR760（JVCケンウッド

6位　ドライブレコーダー ブラック
DRV-350-B（JVCケンウッド）

7位　デジタルルームミラー型ドライブレコーダー
DRV-EM4700（JVCケンウッド）

8位　スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR740（JVCケンウッド）

9位　ドライブレコーダー
DRV-340（JVCケンウッド）

10位 ドライブレコーダー
HDR103（コムテック）
 
コムテックのドライブレコーダー「ZDR016」


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

関連記事

外部リンク

オススメの記事

 
 