今売れてるホームシアターシステムTOP10、DENONがソニーを追う　2021/12/21

実売データ

2021/12/21 12:00

　「BCNランキング」2021年12月6日から12日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　サウンドバー
HT-X8500（ソニー

2位　DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス

3位　サウンドバー
SR-B20Aヤマハ

4位　サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）

5位　Bose TV Speaker
（BOSE）

6位　ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）

7位　サウンドバー
HT-G700（ソニー）

8位　フロントサラウンドシステム
YAS-209(B)（ヤマハ）

9位　ホームシアターシステム チャコールブラック
HT-S200F(B)（ソニー）

10位 HS214
Hisense
 
DHT-S216(K)


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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