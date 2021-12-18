今売れてるPC対応ゲームコントローラーTOP10、「Victrix Gambit Controller」がTOP3入り 2021/12/18
実売データ
2021/12/18 12:00
「BCNランキング」2021年12月6日から12日の日次集計データによると、PC対応ゲームコントローラーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
「BCNランキング」2021年12月6日から12日の日次集計データによると、PC対応ゲームコントローラーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール）
2位 Xbox ワイヤレスコントローラー + USB-Cケーブル
（マイクロソフト）
3位 Victrix Gambit Controller
Gambit Controller（Performance Designed Products）
4位 OJO Classic PROコントローラー ブラック
（YesOJO）
5位 超高性能有線ゲームパッド ブラック
JC-U4013SBK（エレコム）
6位 Recon Controller - Wired White
TBS-0705-01（Voyetra Turtle Beach）
7位 Xinput対応ゲームパッド ブラック
JC-U3613MBK（エレコム）
8位 Xbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2
FST-00009（マイクロソフト）
9位 ホリパッド ミニ for Nintendo Switch ピカチュウ＆イーブイ
NSW-279（ホリ）
10位 F710 WIRELESS GAMEPAD
F710r（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
「BCNランキング」2021年12月6日から12日の日次集計データによると、PC対応ゲームコントローラーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール）
2位 Xbox ワイヤレスコントローラー + USB-Cケーブル
（マイクロソフト）
3位 Victrix Gambit Controller
Gambit Controller（Performance Designed Products）
4位 OJO Classic PROコントローラー ブラック
（YesOJO）
5位 超高性能有線ゲームパッド ブラック
JC-U4013SBK（エレコム）
6位 Recon Controller - Wired White
TBS-0705-01（Voyetra Turtle Beach）
7位 Xinput対応ゲームパッド ブラック
JC-U3613MBK（エレコム）
8位 Xbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2
FST-00009（マイクロソフト）
9位 ホリパッド ミニ for Nintendo Switch ピカチュウ＆イーブイ
NSW-279（ホリ）
10位 F710 WIRELESS GAMEPAD
F710r（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。