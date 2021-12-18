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今売れてるPC対応ゲームコントローラーTOP10、「Victrix Gambit Controller」がTOP3入り　2021/12/18

実売データ

2021/12/18 12:00

　「BCNランキング」2021年12月6日から12日の日次集計データによると、PC対応ゲームコントローラーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

　「BCNランキング」2021年12月6日から12日の日次集計データによると、PC対応ゲームコントローラーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール

2位　Xbox ワイヤレスコントローラー + USB-Cケーブル
マイクロソフト

3位　Victrix Gambit Controller
Gambit Controller（Performance Designed Products）

4位　OJO Classic PROコントローラー ブラック
（YesOJO）

5位　超高性能有線ゲームパッド ブラック
JC-U4013SBK（エレコム

6位　Recon Controller - Wired White
TBS-0705-01（Voyetra Turtle Beach）

7位　Xinput対応ゲームパッド ブラック
JC-U3613MBK（エレコム）

8位　Xbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2
FST-00009（マイクロソフト）

9位　ホリパッド ミニ for Nintendo Switch ピカチュウ＆イーブイ
NSW-279（ホリ）

10位 F710 WIRELESS GAMEPAD
F710r（ロジクール）
 
Victrix Gambit Controller


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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