バッファローが上位を独占！　外付けSSD最新売れ筋ランキング　2021/12/17

「BCNランキング」2021年12月6日から12日の日次集計データによると、外付けSSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 SSD-PUTA 1TB
SSD-PUT1.0U3-BKA（バッファロー）
2位 SSD-PGU3-A 480GB ブラック
SSD-PG480U3-BA（バッファロー）
3位 SSD-PUTU3C 250GB
SSD-PUT250U3-BKC（バッファロー）
4位 SSD-PGU3-B/NL 1TB
SSD-PG1.0U3-B/NL（バッファロー）
5位 SSD-PGU3-A 240GB ブラック
SSD-PG240U3-BA（バッファロー）
6位 SSPH-UA 1TB
SSPH-UA1N/E（IOデータ機器）
7位 SSD-PUTA 500GB
SSD-PUT500U3-BKA（バッファロー）
8位 SSD-PUTU3C 500GB
SSD-PUT500U3-BKC（バッファロー）
9位 Portable SSD 1TB
SDSSDE30-1T00-J25（WesternDigital）
10位 Crucial X8 2TB Portable SSD
CT2000X8SSD9（Micron Technology）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 SSD-PUTA 1TB
SSD-PUT1.0U3-BKA（バッファロー）
2位 SSD-PGU3-A 480GB ブラック
SSD-PG480U3-BA（バッファロー）
3位 SSD-PUTU3C 250GB
SSD-PUT250U3-BKC（バッファロー）
4位 SSD-PGU3-B/NL 1TB
SSD-PG1.0U3-B/NL（バッファロー）
5位 SSD-PGU3-A 240GB ブラック
SSD-PG240U3-BA（バッファロー）
6位 SSPH-UA 1TB
SSPH-UA1N/E（IOデータ機器）
7位 SSD-PUTA 500GB
SSD-PUT500U3-BKA（バッファロー）
8位 SSD-PUTU3C 500GB
SSD-PUT500U3-BKC（バッファロー）
9位 Portable SSD 1TB
SDSSDE30-1T00-J25（WesternDigital）
10位 Crucial X8 2TB Portable SSD
CT2000X8SSD9（Micron Technology）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。