今売れてるミラーレス一眼TOP10、富士フイルム新機種「F X-T30 II」がTOP10入り　2021/12/15

「BCNランキング」2021年11月29日から12月5日の日次集計データによると、ミラーレス一眼カメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 EOS Kiss M2 ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSM2-WZKWH（キヤノン）
2位 EOS Kiss M ダブルズームキット ブラック
EOSKISSMBK-WZK（キヤノン）
3位 EOS Kiss M2 ダブルズームキット ブラック
EOSKISSM2-WZKBK（キヤノン）
4位 VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10L(B)（ソニー）
5位 EOS Kiss M ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSMWH-WZK（キヤノン）
6位 EOS RP・RF24-105 IS STM レンズキット
EOSRP-24105ISSTMLK（キヤノン）
7位 LUMIX G100 標準ズームレンズ トライポッドグリップ付属
DC-G100V-K（パナソニック）
8位 FUJIFILM X-A5 レンズキット シルバー
F X-A5LK-S（富士フイルム）
9位 α6100 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6100Y(B)（ソニー）
10位 FUJIFILM X-T30 II XC15-45mmレンズキット シルバー
F X-T30 II LK-1545-S（富士フイルム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 EOS Kiss M2 ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSM2-WZKWH（キヤノン）
2位 EOS Kiss M ダブルズームキット ブラック
EOSKISSMBK-WZK（キヤノン）
3位 EOS Kiss M2 ダブルズームキット ブラック
EOSKISSM2-WZKBK（キヤノン）
4位 VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10L(B)（ソニー）
5位 EOS Kiss M ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSMWH-WZK（キヤノン）
6位 EOS RP・RF24-105 IS STM レンズキット
EOSRP-24105ISSTMLK（キヤノン）
7位 LUMIX G100 標準ズームレンズ トライポッドグリップ付属
DC-G100V-K（パナソニック）
8位 FUJIFILM X-A5 レンズキット シルバー
F X-A5LK-S（富士フイルム）
9位 α6100 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6100Y(B)（ソニー）
10位 FUJIFILM X-T30 II XC15-45mmレンズキット シルバー
F X-T30 II LK-1545-S（富士フイルム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。