今売れてるミラーレス一眼TOP10、富士フイルム新機種「F X-T30 II」がTOP10入り　2021/12/15

実売データ

2021/12/15 12:30

　「BCNランキング」2021年11月29日から12月5日の日次集計データによると、ミラーレス一眼カメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　EOS Kiss M2 ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSM2-WZKWH（キヤノン

2位　EOS Kiss M ダブルズームキット ブラック
EOSKISSMBK-WZK（キヤノン）

3位　EOS Kiss M2 ダブルズームキット ブラック
EOSKISSM2-WZKBK（キヤノン）

4位　VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10L(B)（ソニー

5位　EOS Kiss M ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSMWH-WZK（キヤノン）

6位　EOS RP・RF24-105 IS STM レンズキット
EOSRP-24105ISSTMLK（キヤノン）

7位　LUMIX G100 標準ズームレンズ トライポッドグリップ付属
DC-G100V-K（パナソニック

8位　FUJIFILM X-A5 レンズキット シルバー
F X-A5LK-S（富士フイルム

9位　α6100 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6100Y(B)（ソニー）

10位 FUJIFILM X-T30 II XC15-45mmレンズキット シルバー
F X-T30 II LK-1545-S（富士フイルム）
 
F X-T30 II LK-1545-Sキャプション


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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