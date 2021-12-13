今売れてるワイヤレスマウスTOP10、トラックボールマウス「ERGO M575」が連続首位　2021/12/13

「BCNランキング」2021年11月29日から12月5日の日次集計データによると、ワイヤレスマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 ERGO M575 Wireless Trackball Mouse ブラック
M575S（ロジクール）
2位 Marathon Mouse M705m
M705m（ロジクール）
3位 MX MASTER 2S
MX2100CR（ロジクール）
4位 G304 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ブラック
G304（ロジクール）
5位 EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラック
M-XGM10DBBK（エレコム）
6位 Razer Viper Ultimate
RZ01-03050100-R3A1（Razer）
7位 G703 HERO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse
G703h（ロジクール）
8位 M585 MULTI-DEVICE Mouse グラファイト コントラスト
M585GP（ロジクール）
9位 無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラック
BSMBW310BK（バッファロー）
10位 Wireless Mouse M185 レッド
M185RD（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 ERGO M575 Wireless Trackball Mouse ブラック
M575S（ロジクール）
2位 Marathon Mouse M705m
M705m（ロジクール）
3位 MX MASTER 2S
MX2100CR（ロジクール）
4位 G304 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ブラック
G304（ロジクール）
5位 EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラック
M-XGM10DBBK（エレコム）
6位 Razer Viper Ultimate
RZ01-03050100-R3A1（Razer）
7位 G703 HERO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse
G703h（ロジクール）
8位 M585 MULTI-DEVICE Mouse グラファイト コントラスト
M585GP（ロジクール）
9位 無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラック
BSMBW310BK（バッファロー）
10位 Wireless Mouse M185 レッド
M185RD（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。