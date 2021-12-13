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今売れてるワイヤレスマウスTOP10、トラックボールマウス「ERGO M575」が連続首位　2021/12/13

実売データ

2021/12/13 12:00

　「BCNランキング」2021年11月29日から12月5日の日次集計データによると、ワイヤレスマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　ERGO M575 Wireless Trackball Mouse ブラック
M575S（ロジクール

2位　Marathon Mouse M705m
M705m（ロジクール）

3位　MX MASTER 2S
MX2100CR（ロジクール）

4位　G304 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ブラック
G304（ロジクール）

5位　EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラック
M-XGM10DBBK（エレコム

6位　Razer Viper Ultimate
RZ01-03050100-R3A1（Razer）

7位　G703 HERO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse
G703h（ロジクール）

8位　M585 MULTI-DEVICE Mouse グラファイト コントラスト
M585GP（ロジクール）

9位　無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラック
BSMBW310BK（バッファロー

10位 Wireless Mouse M185 レッド
M185RD（ロジクール）
 
M575S


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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