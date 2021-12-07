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今売れてるホームシアターシステムTOP10、ソニーのサウンドバーが1位・2位を占める　2021/12/7

実売データ

2021/12/07 07:30

　「BCNランキング」2021年11月22日から28日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー

2位　サウンドバー
HT-X8500（ソニー）

3位　DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス

4位　サウンドバー
SR-B20Aヤマハ

5位　サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）

6位　Bose TV Speaker
（BOSE）

7位　フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）

8位　サウンドバー
HT-G700（ソニー）

9位　ホームシアターシステム チャコールブラック
HT-S200F(B)（ソニー）

10位 HS214
Hisense
 
HT-S100F


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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