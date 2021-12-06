今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、AirPodsシリーズが1位・2位を独占 2021/12/6
実売データ
2021/12/06 12:00
「BCNランキング」2021年11月22日から28日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
2位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
4位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
5位 Beats Studio Buds ブラック
MJ4X3（Beats Electronics）
6位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
8位 Beats Studio Buds ホワイト
MJ4Y3（Beats Electronics）
9位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
10位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
2位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
4位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
5位 Beats Studio Buds ブラック
MJ4X3（Beats Electronics）
6位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
8位 Beats Studio Buds ホワイト
MJ4Y3（Beats Electronics）
9位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
10位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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