今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、「Xperia 5 III」が2週連続TOP10入り　2021/11/27

実売データ

2021/11/27 17:30

　「BCNランキング」2021年11月15日から21日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　Xperia Ace II SO-41B（ソニーモバイルコミュニケーションズ
2位　Xperia 10 III SO-52B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
3位　AQUOS sense4 basic A003SH（シャープ
4位　らくらくスマートフォン F-42A（FCNT）
5位　Reno5 A(Y!mobile)（OPPO
6位　BASIO4 KYV47（京セラ
7位　Xperia 5 III SO-53B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
8位　Galaxy A21(UQ mobile)（SAMSUNG
9位　A54 5G(UQ mobile)（OPPO）
10位 arrows Be4 Plus F-41B（FCNT）
 
Xperia 5 III SO-53B


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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