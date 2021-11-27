今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、「Xperia 5 III」が2週連続TOP10入り 2021/11/27
「BCNランキング」2021年11月15日から21日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Xperia Ace II SO-41B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
2位 Xperia 10 III SO-52B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
3位 AQUOS sense4 basic A003SH（シャープ）
4位 らくらくスマートフォン F-42A（FCNT）
5位 Reno5 A(Y!mobile)（OPPO）
6位 BASIO4 KYV47（京セラ）
7位 Xperia 5 III SO-53B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
8位 Galaxy A21(UQ mobile)（SAMSUNG）
9位 A54 5G(UQ mobile)（OPPO）
10位 arrows Be4 Plus F-41B（FCNT）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Xperia Ace II SO-41B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
2位 Xperia 10 III SO-52B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
3位 AQUOS sense4 basic A003SH（シャープ）
4位 らくらくスマートフォン F-42A（FCNT）
5位 Reno5 A(Y!mobile)（OPPO）
6位 BASIO4 KYV47（京セラ）
7位 Xperia 5 III SO-53B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
8位 Galaxy A21(UQ mobile)（SAMSUNG）
9位 A54 5G(UQ mobile)（OPPO）
10位 arrows Be4 Plus F-41B（FCNT）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。