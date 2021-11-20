今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、Xperia Ace IIが3週ぶりに首位返り咲き　2021/11/20

実売データ

2021/11/20 09:00

　「BCNランキング」2021年11月8日から14日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Xperia Ace II SO-41B（ソニーモバイルコミュニケーションズ
2位　Reno5 A（OPPO
3位　Xperia 10 III SO-52B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
4位　AQUOS sense4 basic A003SH（シャープ
5位　らくらくスマートフォン F-42A（FCNT）
6位　Xperia 5 III SO-53B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
7位　arrows Be4 Plus F-41B（FCNT）
7位　BASIO4 KYV47（京セラ
9位　Reno5 A(Y!mobile)（OPPO）
10位 A54 5G(UQ mobile)（OPPO）
 
Xperia Ace II SO-41B


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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