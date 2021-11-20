今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、Xperia Ace IIが3週ぶりに首位返り咲き 2021/11/20
「BCNランキング」2021年11月8日から14日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Xperia Ace II SO-41B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
2位 Reno5 A（OPPO）
3位 Xperia 10 III SO-52B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
4位 AQUOS sense4 basic A003SH（シャープ）
5位 らくらくスマートフォン F-42A（FCNT）
6位 Xperia 5 III SO-53B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
7位 arrows Be4 Plus F-41B（FCNT）
7位 BASIO4 KYV47（京セラ）
9位 Reno5 A(Y!mobile)（OPPO）
10位 A54 5G(UQ mobile)（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Xperia Ace II SO-41B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
2位 Reno5 A（OPPO）
3位 Xperia 10 III SO-52B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
4位 AQUOS sense4 basic A003SH（シャープ）
5位 らくらくスマートフォン F-42A（FCNT）
6位 Xperia 5 III SO-53B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
7位 arrows Be4 Plus F-41B（FCNT）
7位 BASIO4 KYV47（京セラ）
9位 Reno5 A(Y!mobile)（OPPO）
10位 A54 5G(UQ mobile)（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。