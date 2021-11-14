今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10、シャープ42型が首位キープ　2021/11/14

「BCNランキング」2021年11月1日から7日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS 4K 4T-C42DJ1（シャープ）
2位 AQUOS 4K 4T-C50DN2（シャープ）
3位 BRAVIA XR XRJ-55X90J（ソニー）
4位 AQUOS 4K 4T-C43DN2（シャープ）
5位 BRAVIA KJ-49X9500H（ソニー）
6位 REGZA 50C350X（TVS REGZA）
6位 REGZA 55C350X（TVS REGZA）
8位 AQUOS 4K 4T-C50DL1（シャープ）
9位 BRAVIA KJ-49X8500H（ソニー）
10位 VIERA TH-40JX750（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS 4K 4T-C42DJ1（シャープ）
2位 AQUOS 4K 4T-C50DN2（シャープ）
3位 BRAVIA XR XRJ-55X90J（ソニー）
4位 AQUOS 4K 4T-C43DN2（シャープ）
5位 BRAVIA KJ-49X9500H（ソニー）
6位 REGZA 50C350X（TVS REGZA）
6位 REGZA 55C350X（TVS REGZA）
8位 AQUOS 4K 4T-C50DL1（シャープ）
9位 BRAVIA KJ-49X8500H（ソニー）
10位 VIERA TH-40JX750（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。