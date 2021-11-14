今売れてるスマートフォンTOP10、Xperia Ace IIが3週ぶりにTOP10入り 2021/11/14
「BCNランキング」2021年11月1日から7日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 13（アップル）
3位 iPhone 12 mini（アップル）
4位 iPhone 13 Pro（アップル）
5位 Reno5 A（OPPO）
6位 iPhone 12（アップル）
7位 Xperia 10 III（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
8位 iPhone 13 mini（アップル）
9位 Xperia Ace II SO-41B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
10位 iPhone 13 Pro Max（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 13（アップル）
3位 iPhone 12 mini（アップル）
4位 iPhone 13 Pro（アップル）
5位 Reno5 A（OPPO）
6位 iPhone 12（アップル）
7位 Xperia 10 III（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
8位 iPhone 13 mini（アップル）
9位 Xperia Ace II SO-41B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
10位 iPhone 13 Pro Max（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。