今売れてる骨伝導ヘッドセットTOP10、AfterShokzが1位～7位を独占　2021/11/6

「BCNランキング」2021年10月25日から10月31日の日次集計データによると、骨伝導ヘッドセットの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 OPENMOVE Slate Grey
（AfterShokz）
2位 AEROPEX Cosmic Black
（AfterShokz）
3位 OPENCOMM Black
（AfterShokz）
4位 OPENCOMM Slate Grey
（AfterShokz）
5位 OPENMOVE Elevation Blue
（AfterShokz）
6位 OPENMOVE Alpine White
（AfterShokz）
7位 AEROPEX Lunar Grey
（AfterShokz）
8位 earsopen PEACE TW-1 Black
PEACE TW-1(B)（BoCo）
9位 AudioComm 骨伝導イヤホン
HP-BC100N（オーム電機）
10位 AEROPEX Solar Red
（AfterShokz）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 OPENMOVE Slate Grey
（AfterShokz）
2位 AEROPEX Cosmic Black
（AfterShokz）
3位 OPENCOMM Black
（AfterShokz）
4位 OPENCOMM Slate Grey
（AfterShokz）
5位 OPENMOVE Elevation Blue
（AfterShokz）
6位 OPENMOVE Alpine White
（AfterShokz）
7位 AEROPEX Lunar Grey
（AfterShokz）
8位 earsopen PEACE TW-1 Black
PEACE TW-1(B)（BoCo）
9位 AudioComm 骨伝導イヤホン
HP-BC100N（オーム電機）
10位 AEROPEX Solar Red
（AfterShokz）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。