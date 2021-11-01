今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、新型AirPods Proと第3世代AirPodsが初登場 2021/11/1
実売データ
2021/11/01 07:30
「BCNランキング」2021年10月18日から24日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2021年10月18日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、アップル「AirPods Pro(2021)」が4位に初登場。ワイヤレス充電システム「MagSafe」対応の充電ケースが付属するのが特徴だ。5位には「AirPods(第3世代)」がランクイン。2019年発売の第2世代から見た目や機能が大きく変わった新モデルで、予約分のみでTOP5入りを果たした。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
4位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
5位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
8位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット アイスグリーン
WF-C500(G)（ソニー）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ホワイト
WF-C500(W)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2021年10月18日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、アップル「AirPods Pro(2021)」が4位に初登場。ワイヤレス充電システム「MagSafe」対応の充電ケースが付属するのが特徴だ。5位には「AirPods(第3世代)」がランクイン。2019年発売の第2世代から見た目や機能が大きく変わった新モデルで、予約分のみでTOP5入りを果たした。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
4位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
5位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
8位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット アイスグリーン
WF-C500(G)（ソニー）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ホワイト
WF-C500(W)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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