今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、アップルとソニーの首位争い続く 2021/10/25
実売データ
2021/10/25 12:00
「BCNランキング」2021年10月11日から17日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
5位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
6位 ワイヤレスステレオヘッドセット アイスグリーン
WF-C500(G)（ソニー）
7位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
8位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
9位 Beats Studio Buds ブラック
MJ4X3（Beats Electronics）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ホワイト
WF-C500(W)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
5位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
6位 ワイヤレスステレオヘッドセット アイスグリーン
WF-C500(G)（ソニー）
7位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
8位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
9位 Beats Studio Buds ブラック
MJ4X3（Beats Electronics）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ホワイト
WF-C500(W)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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