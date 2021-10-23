今売れてるデスクトップTOP10、NECの2021年秋モデルが5位にランクイン　2021/10/23

実売データ

2021/10/23 17:30

　「BCNランキング」2021年10月11日から17日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　LAVIE A23 ファインホワイト
A2335/BAW（NEC

2位　LAVIE A23 ファインブラック
A2335/BAB（NEC

3位　FMV ESPRIMO FH
FMVF90E2B（富士通

4位　Mac mini Apple M1
MGNR3J/A（アップル

5位　LAVIE A23 ファインホワイト
A2335/CAW（NEC）

6位　LAVIE A27 ファインブラック
A2797/BAB（NEC）

7位　IdeaCentre AIO350i
F0EU003HJP（レノボ・ジャパン

8位　IdeaCentre AIO350i
F0EU00FRJP（レノボ・ジャパン）

9位　LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA700/RAB（NEC）

10位 IdeaCentre 350i
90NB0028JP（レノボ・ジャパン）
 
A2335/CAW


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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