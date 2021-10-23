今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、Xperiaが1位・2位を独占　2021/10/23

実売データ

2021/10/23 12:00

　「BCNランキング」2021年10月11日から17日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Xperia Ace II SO-41B
SO-41B（ソニーモバイルコミュニケーションズ

2位　Xperia 10 III SO-52B
SO-52B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）

3位　AQUOS sense4 basic
A003SH（シャープ

4位　Galaxy A21(UQ mobile)
SAMSUNG

5位　A54 5G(UQ mobile)
OPPO

6位　らくらくスマートフォン
F-42A（FCNT）

7位　BASIO4
KYV47（京セラ

8位　arrows Be4 Plus F-41B
（FCNT）

9位　Reno5 A
（OPPO）

10位 Pixel 5a (5G)(Softbank)
Google
 
Xperia 10 III SO-52B


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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