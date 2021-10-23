今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、Xperiaが1位・2位を独占　2021/10/23

「BCNランキング」2021年10月11日から17日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Xperia Ace II SO-41B
SO-41B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
2位 Xperia 10 III SO-52B
SO-52B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
3位 AQUOS sense4 basic
A003SH（シャープ）
4位 Galaxy A21(UQ mobile)
（SAMSUNG）
5位 A54 5G(UQ mobile)
（OPPO）
6位 らくらくスマートフォン
F-42A（FCNT）
7位 BASIO4
KYV47（京セラ）
8位 arrows Be4 Plus F-41B
（FCNT）
9位 Reno5 A
（OPPO）
10位 Pixel 5a (5G)(Softbank)
（Google）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Xperia Ace II SO-41B
SO-41B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
2位 Xperia 10 III SO-52B
SO-52B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
3位 AQUOS sense4 basic
A003SH（シャープ）
4位 Galaxy A21(UQ mobile)
（SAMSUNG）
5位 A54 5G(UQ mobile)
（OPPO）
6位 らくらくスマートフォン
F-42A（FCNT）
7位 BASIO4
KYV47（京セラ）
8位 arrows Be4 Plus F-41B
（FCNT）
9位 Reno5 A
（OPPO）
10位 Pixel 5a (5G)(Softbank)
（Google）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。