今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、ゼンハイザーの新製品が初登場 2021/10/11
実売データ
2021/10/11 07:30
「BCNランキング」2021年9月27日から10月3日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2021年9月27日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、Sennheiser「CX Plus True Wireless Black」が8位に初登場。7月に発売した「CX True Wireless」に機能を追加した上位モデルだ。Sennheiser製品がTOP10入りするのは11週ぶり。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
4位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
5位 Beats Studio Buds ブラック
MJ4X3（Beats Electronics）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
7位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
8位 CX Plus True Wireless Black
（Sennheiser）
9位 Soundcore Liberty Air 2 Pro Black
A3951N11（Anker）
10位 Beats Studio Buds ホワイト
MJ4Y3（Beats Electronics）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2021年9月27日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、Sennheiser「CX Plus True Wireless Black」が8位に初登場。7月に発売した「CX True Wireless」に機能を追加した上位モデルだ。Sennheiser製品がTOP10入りするのは11週ぶり。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
4位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
5位 Beats Studio Buds ブラック
MJ4X3（Beats Electronics）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
7位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
8位 CX Plus True Wireless Black
（Sennheiser）
9位 Soundcore Liberty Air 2 Pro Black
A3951N11（Anker）
10位 Beats Studio Buds ホワイト
MJ4Y3（Beats Electronics）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
-
￥29,036Amazonで購入する
-
-
-