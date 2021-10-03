今売れてるスマートフォンTOP10、iPhone 13シリーズが初登場、アップルが上位席捲 2021/10/3
「BCNランキング」2021年9月20日から26日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2021年9月20日週のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップルが9月24日に発売した「iPhone 13」シリーズが初登場。2位の「iPhone 13 Pro」を筆頭に、3位「iPhone 13」、5位「iPhone 13 mini」、7位「iPhone 13 Pro Max」と、新発売の4製品すべてがTOP10入りを果たした。「iPhone SE(2nd)」や「iPhone 12」シリーズも引き続きランクインしており、アップルが1位から7位までを占めた。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 13 Pro（アップル）
3位 iPhone 13（アップル）
4位 iPhone 12（アップル）
5位 iPhone 13 mini（アップル）
6位 iPhone 12 mini（アップル）
7位 iPhone 13 Pro Max（アップル）
8位 A54 5G（OPPO）
9位 Redmi Note 10 Pro（Xiaomi）
10位 AQUOS sense5G（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2021年9月20日週のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップルが9月24日に発売した「iPhone 13」シリーズが初登場。2位の「iPhone 13 Pro」を筆頭に、3位「iPhone 13」、5位「iPhone 13 mini」、7位「iPhone 13 Pro Max」と、新発売の4製品すべてがTOP10入りを果たした。「iPhone SE(2nd)」や「iPhone 12」シリーズも引き続きランクインしており、アップルが1位から7位までを占めた。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 13 Pro（アップル）
3位 iPhone 13（アップル）
4位 iPhone 12（アップル）
5位 iPhone 13 mini（アップル）
6位 iPhone 12 mini（アップル）
7位 iPhone 13 Pro Max（アップル）
8位 A54 5G（OPPO）
9位 Redmi Note 10 Pro（Xiaomi）
10位 AQUOS sense5G（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。